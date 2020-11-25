Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda ilk yerli aşımız Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır
Sağlık Bakanı Koca, uluslararası standartlarda ilk yerli aşı olan Tetanos-Difteri aşısının kullanıma hazır olduğunu bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası standartlarda ilk yerli aşı olan Tetanos-Difteri aşısının kullanıma hazır olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.