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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda ilk yerli aşımız Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır

Sağlık Bakanı Koca, uluslararası standartlarda ilk yerli aşı olan Tetanos-Difteri aşısının kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 25.11.2020
Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda ilk yerli aşımız Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası standartlarda ilk yerli aşı olan Tetanos-Difteri aşısının kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek." dedi.

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