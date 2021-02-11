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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, tüm vatandaşlar Kovid-19 aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı

Sağlık Bakanı Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ahmet Sertan Usul   | 11.02.2021
Sağlık Bakanı Koca, tüm vatandaşlar Kovid-19 aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Koca, Twitter hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdığı ikinci doz aşının ardından Sağlık Bakanlığınca cep telefonuna yollanan SMS'lerin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız." ifadesini kullandı.

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