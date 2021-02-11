Sağlık Bakanı Koca, tüm vatandaşlar Kovid-19 aşısı olana kadar çalışacaklarını vurguladı
Sağlık Bakanı Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız. pic.twitter.com/YNJA3WIsKY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2021
Koca, Twitter hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdığı ikinci doz aşının ardından Sağlık Bakanlığınca cep telefonuna yollanan SMS'lerin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.