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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Konya Şehir Hastanesi tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacak

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını duyurdu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.08.2020
Sağlık Bakanı Koca: Konya Şehir Hastanesi tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacak Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını bildirdi.

Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."

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