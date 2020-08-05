Sağlık Bakanı Koca: Konya Şehir Hastanesi tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacak
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını duyurdu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını bildirdi.
Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
KONYA ŞEHİR HASTANEMİZ HASTA KABULÜNE başladı. COVID-19 DIŞI hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya’daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane 838 YATAKLI İLK ETABINDA tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak. pic.twitter.com/QKhHdplwH4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020