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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek

Burcu Çalık Göçümlü   | 02.12.2021
Sağlık Bakanı Koca: Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek

Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir." dedi.

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