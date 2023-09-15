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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişinin gözaltına alındığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişinin gözaltına alındığını bildirdi

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

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