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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: 760 bin 789 bebek ve 601 bin 507 erişkinde SMA taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programı kapsamında, bugüne kadar 760 bin 789 bebek ve 601 bin 507 erişkinde tarama yapıldığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.02.2023
Sağlık Bakanı Koca: 760 bin 789 bebek ve 601 bin 507 erişkinde SMA taraması yapıldı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yenidoğan spinal müsküler atrofi (SMA) taramalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayıs'ında başlattık. Bugüne dek 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

"Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir"

SMA tanısı konup hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve 'Nusinersen' tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. Genlerinizdeki SMA, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa? SMA hastası çocuğunuz yoksa bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle aile sağlığı merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli. Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele, Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olarak da SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız."

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