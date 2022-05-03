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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret

Koca, bayramlarını kutladığı hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi.

Kübra Kara, Muhammed Gencebay Gür, Mücahit Türetken   | 03.05.2022
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelere sürpriz ziyaret

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi, çalışanların ve hastaların bayramını kutladı.

Bakan Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Koca, hastaları da ziyaret etti.

Koca, durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldığı hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.

Bakan Koca'yı, sürpriz olarak yaptığı ziyarette hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

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