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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." dedi.

Harun Kutbe   | 16.10.2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirlerinin, geçen yıl gribal enfeksiyonları büyük oranda azalttığına işaret etti.

Bakan Koca, paylaşımında "Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.

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