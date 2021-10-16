Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gribal enfeksiyon uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, "Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara karşı da tedbirli olunmasını istedi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirlerinin, geçen yıl gribal enfeksiyonları büyük oranda azalttığına işaret etti.
Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın. pic.twitter.com/PvnL7Ainh0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2021
Bakan Koca, paylaşımında "Belirtileri Kovid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.