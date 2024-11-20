Dolar
34.49
Euro
36.44
Altın
2,625.84
ETH/USDT
3,120.50
BTC/USDT
93,449.00
BIST 100
9,260.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Obeziteyle mücadelede farkındalığı artırmak için vatandaşlara "eğitimlerle" ulaşılıyor

Sağlık Bakanlığınca, "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite 2024-2028 Eylem Planı" kapsamında, 10 ayda yaklaşık 800 bin kişiye eğitim verildi, okullarda da yaklaşık 2 milyon öğrenci ve okul personeline bilgilendirme yapıldı.

Yeşim Sert Karaaslan  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Obeziteyle mücadelede farkındalığı artırmak için vatandaşlara "eğitimlerle" ulaşılıyor

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite 2024-2028 Eylem Planı" kapsamında, bu yılın 10 ayında halk eğitimleriyle 794 bin kişiye ulaşılarak, sağlıklı beslenme, tuzun azaltılması ve diyabet hastalıkları konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında hayata geçirilen "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite 2024-2028 Eylem Planı" ile önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda, il ve ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla bu yılın 10 ayında halk eğitimleriyle 794 bin kişiye ulaşılarak, sağlıklı beslenme, tuzun azaltılması ve diyabet hastalıkları konularında eğitimler verildi.

Çocukluk çağı obezitesinde de sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemini anlatmak ve bunu bir davranış biçimine dönüştürebilmek amacıyla okullarda yaklaşık 2 milyon öğrenci ve okul personeli için eğitim programları düzenlendi.

720 bin beslenme danışmanlığı hizmeti

İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde bulunan Beslenme Danışmanlığı Birimleri'nde, diyetisyenler tarafından aile hekimleri ile koordineli olarak bu yılın 10 ayında 720 bin beslenme danışmanlığı hizmeti sunuldu.

Sağlık Bakanlığınca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi koordinasyonunda yapılan Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması 2022 verilerine göre, 2013'te yüzde 8,3 olan ve 2016'da yüzde 9,9'a çıkan çocukluk çağında obezite artışı, 2022'de de yüzde 9,9 oranında kaldı.

Obezite yaygınlığının 5 yılda kademeli azaltılması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığının 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında, obezite yaygınlığının 5 yılda kademeli azaltılması hedefleniyor.

Sağlıklı yaşam bilinci ve alışkanlıklarının kazanılmasını sağlamanın amaçlandığı plan doğrultusunda, gıda etiketlerinin tüketiciler tarafından daha anlaşılabilir olması amacıyla ilgili paydaşlarla yeni mevzuat düzenlemeleri de yapılacak.

Ambalajlı ürünlerdeki tuz oranının azaltılması, trans yağ, yüksek şeker ve tuz içeren ürünlerin tüketimlerinin düşürülmesi, bu nitelikteki besinlerin reklamlarına yönelik düzenleme de çalışmalar arasında yer alacak.

Müfredat ve mevzuat iyileştirme uygulamaları

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çocukların sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesine yönelik müfredat ve mevzuat iyileştirme uygulamalarını yürütecek.

Hareketli hayat alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için toplumun her kesimi tarafından kolay ulaşılabilir, ücretsiz yeşil alanların, fiziksel aktiviteyi teşvik eden uygulamaların artırılması yönünde işbirlikleri yapılacak.

Sağlık okuryazarlığı oranını 2028'e kadar yüzde 52 düzeyine çıkarmayı hedefleyen Bakanlık, dijital sağlık okuryazarlığının geliştirilmesini teşvik edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimi) 'Benden sonrası tufan' anlayışıyla bir yere varılmaz
Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de tüm hanelerin elektrik ihtiyacı rüzgar ve güneşten karşılanıyor
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Benzer haberler

Obeziteyle mücadelede farkındalığı artırmak için vatandaşlara "eğitimlerle" ulaşılıyor

Obeziteyle mücadelede farkındalığı artırmak için vatandaşlara "eğitimlerle" ulaşılıyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sadece bu sene kamuya 10 bini uzman hekim olmak üzere 74 binden fazla personel aldık

Gaziantep'teki obezite merkezine başvuruların yüzde 70'i kadın

Pilates yaparken meşhur olan kedi Şiraz yeni yuvasını arıyor

Pilates yaparken meşhur olan kedi Şiraz yeni yuvasını arıyor
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor

Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Sanatçı ve sporculardan organ bağışı çağrısı

Sanatçı ve sporculardan organ bağışı çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet