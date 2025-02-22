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Sağlık

Mobil sağlık tırı ekibi erken tanı için yollara düşüyor

Antalya'da Kepez Belediyesinin mobil sağlık tırı "kanserde erken tanı ve göz sağlığı" için şehir merkezi ve ilçelerde binlerce kilometre yol katediyor.

Tahsin Küçükkaraca  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Mobil sağlık tırı ekibi erken tanı için yollara düşüyor Fotoğraf: Tahsin Küçükkaraca/AA

Antalya

Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz koordinesinde "Gelecek Kepez'de, sağlık mahallenizde" sloganıyla çalışan belediyenin sağlık merkezi ekipleri, mobil tırla mahalle mahalle dolaşıyor.

Antalya'nın ilçeleri ve şehir merkezlerinde okul ve muhtarlık binaları gibi vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği alanlara konuşlandırılan mobil tıra doğrudan başvuru yapılabiliyor. Burada görevli sağlık personelince meme, rahim ağzı ve kolon kanseri ile göz taramaları ücretsiz yapılıyor.

Tarama sonucu riskli görülenleri sağlık kuruluşlarına yönlendirip takiplerini de yapan ekipler, kanserde erken tanı ve tedavi için bilgilendirici faaliyette de bulunuyor.

Özellikle yaşlılar, kadınlar, engelliler ve ulaşım zorlukları yaşayan bireyler için yerinde sağlık hizmeti veren mobil araçta, erken teşhisin önemi vurgulanıyor.

4 bin kişinin kanser taraması yapıldı

Dr. Alagöz, AA muhabirine, mobil sağlık merkezleriyle insanların erken tanı ve tedavinin önemi noktasında bilinçlendiğini söyledi.

Mobil tırda son teknoloji aletlerle sağlık hizmeti verildiğini belirten Alagöz, 8 ayda 4 binin üzerindeki kişiye kanser taraması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kent genelinde talep edilen yerlere aracı yönlendirdiklerini bildiren Alagöz, şu bilgileri verdi:

"Kepez ilçemizin 68 mahallesinde ve Antalya'nın ilçelerinde talepler doğrultusunda taramalar yaptık. Kolorektal test yaptığımız 800 hastamızın 19'unda, rahim ağzı kanser taraması yaptığımız 1329 hastanın 42'sinde, meme kanseri taramalarında da mamografi çektiğimiz 1964 hastanın 110'ununda kanser öncüsü bulgulara rastladık. Bu hastalarımızı hastanelere yönlendirdik, tedavilerine başlandı."

"Erken tanı çok önemli"

Kanser taramalarının yanı sıra okullarda da göz taramalarının yapıldığını belirten Alagöz, "Göz bozukluğu tespit ettiğimiz öğrencilerimizin ailesine zarf içinde mektup gönderiyoruz. Aileler de bu sayede en yakın göz hastalıkları uzmanlarına giderek tanı ve tedavi süreçlerine başlıyor." dedi.

Erken tanı konulan vakaların büyük bir kısmının tedavi edilebildiğini aktaran Alagöz, "Erken tanı konulursa kanser öldüren bir hastalık değildir. Kanserde erken tanı yaşatır. Vatandaşların ücretsiz taramalardan faydalanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanser taraması yaptıran Zeynep Şener (44) de mahallesine gelen sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu dile getirerek, "Sağlık ekipleri çok ilgili gösterdi. Bu hizmetin ayağımıza kadar gelmesi çok güzel. Her türlü imkanı sağlıyorlar." dedi.


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