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Sağlık

Merhum eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman vefat etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman hayatını kaybetti.

Sefa Mutlu   | 08.04.2020
Merhum eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman vefat etti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süredir hastanede tedavi gören Belma Yalman, vefat etti. 

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, tedavi gördüğü hastanede 15 Mart'ta 80 yaşında yaşamını yitirmişti.

Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Eşinin test sonucunun Kovid pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur." bilgisine yer verilmişti.


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