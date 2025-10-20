Dolar
Sağlık

Malatya'da farklı illerden cerrahların da katılımıyla 14 canlı ameliyat yapıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve farklı illerden "Canlı Proktoloji Cerrahi Kursu"na katılan uzman cerrahlar, canlı yayında 14 ameliyat gerçekleştirdi.

Okan Coşkun  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Malatya'da farklı illerden cerrahların da katılımıyla 14 canlı ameliyat yapıldı

Malatya

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneğinin katkılarıyla ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde "Canlı Proktoloji Cerrahi Kursu" düzenlendi.

Farklı illerden 200 cerrahın çevrimiçi olarak katıldığı kursa, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden de 100'e yakın uzman cerrah katıldı.

Cerrahlar, çevrimiçi katılımcıların da destekleriyle, hemoroid, anal fissür ve anal fistül gibi rahatsızlığı bulunan 14 hastanın ameliyatını gerçekleştirdi.

Ameliyatlar hem kursta hem de çevrimiçi ortamda canlı olarak anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, kursa katılanların önemli ameliyatlara şahitlik ettiğini belirtti.

Kursun önemli olduğunu aktaran Kanat, "Yaklaşık 200 meslektaşımız çevrimiçi olarak katıldı. Hastanemizde ise 100'e yakın meslektaşımızla deneyimlerimizi paylaştık. Bugün 14 ameliyat gerçekleştirdik. Bu operasyonlar Türkiye'nin sayılı hocaları tarafından başarıyla yapıldı." ifadesini kullandı.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İlker Sücüllü ise eğitimlere düzenli olarak devam ettiklerini ve bu uygulamayla cerrahların tecrübelerini paylaştığını kaydetti.

