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Sağlık

Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi daha Türkiye'ye getiriliyor

Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişiyi taşıyan ambulans uçak Türkiye'ye hareket etti.

Dzihat Aliju  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi daha Türkiye'ye getiriliyor

Üsküp

Türkiye'nin, Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında yaralanan 3 kişiyi daha nakledeceği ambulans uçak, Üsküp'e ulaştı.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da naklin gerçekleştirildiği Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda hazır bulundu.

Yaralıların nakledilmesinin ardından ambulans uçak, İstanbul’a doğru hareket etti.

Hastaların tedavisi, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılacak.

 

Türkiye'ye daha önce 9 hasta sevk edildi

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170'ten fazla kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

Olay sonrası yapılan araştırmalarda gece kulübünün ruhsatsız olduğu belirtilmiş, aralarında eski Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi'nin de olduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kuzey Makedonya hükümeti, olay sonrası ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, olayın yaşandığı Koçani'de Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etmişti.

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