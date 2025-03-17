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Sağlık

Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Fatma Nur Duman, Hikmet Faruk Başer  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

İstanbul

Yaralıları taşıyan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Buradan ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen 3 kişi, tedavi altına alındı.

Bu arada, yangında yaralanan 6 kişinin ise ambulans uçakla Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları üzüntüyle öğrendiklerini ifade etmişti.

Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçildiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetmişti:

"Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum."

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