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Sağlık

Kırgızistan'da karaciğer nakli ameliyatına katılan Türk doktorlar ödüllendirildi

Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, başkent Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan karaciğer nakli ameliyatına katılan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü doktorlarını ödüllendirdi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Kırgızistan'da karaciğer nakli ameliyatına katılan Türk doktorlar ödüllendirildi

Bişkek

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nden Bişkek'e gelerek karaciğer nakli ameliyatına katılan tıp heyeti ile görüştü.

Beyşenaliyev, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Volkan İnce'ye, Genel Cerrah Doç. Dr. Kemal Barış Sarıcı'ya, Anestezi Uzmanı Dr. Duygu Demiroz'a, hemşire Emine Erik ve Ece Taştan'a bakanlığın Sağlık Hizmetinde Mükemmellik Nişanı'nı takdim etti.

Karaciğer nakli konusunda geniş deneyime sahip Türk uzmanlarla işbirliğinin önemine dikkati çeken Beyşenaliyev, tecrübelerini paylaşan Türk doktorlara teşekkür etti.

Beyşenaliyev, ameliyatın ülkede tıp alanındaki önemli bir adım olduğunu ve karaciğer nakline ihtiyaç duyan hastalar açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Karaciğer nakli ameliyatının Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde ücretsiz yapıldığını anımsatan Beyşenaliyev, bu tür ameliyatların devam edeceğini kaydetti.

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