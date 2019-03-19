Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.48
BIST 100
104,861.60
Altın
1,307.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Şehir Hastanesi olacak'

Sağlık Bakanı Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilgili "Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak." dedi.

Kaan Bozdoğan   | 19.03.2019
'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Şehir Hastanesi olacak'

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılış töreninde, İstanbul'da iki şehir hastanesi yapılacağını belirterek, Kartal bölgesine de hizmet edecek bir şehir hastanesi planladıklarını söyledi.

Koca, "Kartal için de bu bölgeye hizmet etmeyi hedeflediğimiz, yani Kartal'ın şehir hastanesi olabilecek yeri bu bölge olarak planlıyoruz. Koşuyolu Kardiyoloji Kalp Damar Hastanesi ve bu hastanemiz dahil olmak üzere bütün bu alanı, hatta daha da geniş kılarak Kartal bölgesine hizmet edecek, üniversite ile iş birliği içerisinde olabilecek, hastanın artık buradan başka yere sevk edilmediği, adı artık Kartal Şehir Hastanesi olan bir bölge olacak. İlla kamu-özel iş birliğiyle yapılması gerekmiyor. Fonksiyonel olarak önemli olan nitelikli dal hastanelerinin bir araya geldiği sağlık komplekslerinin adı şehir hastanesi olacak." dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin artık Kartal Şehir Hastanesi olarak hizmet vereceğini anlatan Koca, "Poliklinik hizmetiyle faaliyete geçen bu binamızın toplam arsa alanı 290 dönüm. Biz Koşuyolu dahil olmak üzere bütün alanı şehir hastanesi olarak planladık. Yani bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak. Buranın toplam kapalı alanı 302 bin, toplam yatak sayısı bin 72, poliklinik sayısı 210, ayrıca 43 tane ameliyathaneye sahip, 25 adet de diyaliz yatağı mevcut." ifadelerini kullandı.

"2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme noktasında kararlıyız"

Bakan Koca, yeni dönemde ilaç, malzeme, cihaz ve aşı konusunda dışa bağımlılığı azaltacaklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti: 

"Biz yeni dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte özellikle yerlileşmeyi ve millileşmeyi de çok önemsiyoruz. Dışa bağımlılığımızın yüksek olduğu ilaç, malzeme, cihaz ve aşı konusunda, özellikle 2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme noktasında kararlıyız. Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine geniş bir ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular. Biz bu noktada özellikle aşıyı devlet eliyle güvenilir şekilde, maliyetini önemsemeden mutlak yerlileştirmeyi ve millileştirmeyi hedefliyoruz." 

Konuşmaların ardından Bakan Koca ve katılımcılar yeni binanın açılış kurdelesini kesti. Koca, daha sonra hastane binasında incelemelerde bulundu. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi
Avrupa Birliği’nde krizin yeni adresi İspanya
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK

Benzer haberler

'Cumhur İttifakı, ülkemizi bölücülere bırakmamanın adıdır'

'Cumhur İttifakı, ülkemizi bölücülere bırakmamanın adıdır'

'Hastane yapılarımız sağlık turizminin de merkezi olacak'

'Yeni Zelanda'da yaralanan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz'

Bakan Koca sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Bakan Koca sağlık çalışanları ile bir araya geldi
'Bölgeyi bir 'Sağlık Teknolojileri Vadisi'ne dönüştürmek istiyoruz'

'Bölgeyi bir 'Sağlık Teknolojileri Vadisi'ne dönüştürmek istiyoruz'
Şehir hastanelerinde akademisyenlerle 'kişisel sözleşme' dönemi

Şehir hastanelerinde akademisyenlerle 'kişisel sözleşme' dönemi