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Sağlık

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde Organ Nakli Merkezi açıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde kurulan Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi, hizmete girdi.

Tezcan Ekizler  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde Organ Nakli Merkezi açıldı Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

Hastanenin Ata Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonuna destek vermek üzere güçlenerek büyüdüklerini söyledi.

Hastanenin merhum yönetim kurulu başkanı Dr. Zafer Beken'in de organ nakli ile hayata tutunduğunu hatırlatan Kubba, "Karaciğer nakliyle hayata tutunan Zafer Beken, naklin ardından geçen 18 senede gerek hekim gerek yönetici ve gerekse de organ nakli koordinatörü olarak birçok insanın hayatına dokundu. İşte bu yüzden hastanemizde kurduğumuz Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi'nin anlamı bizler için çok büyük. Zafer Beken'in bugün bizi hissedeceğine, hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutlu olacağına inanıyoruz." dedi.

Kubba, Organ Nakli Merkezi'nde tıbbi direktör olarak görevlendirilen Prof. Dr. Şükrü Emre'nin, ABD'de gerçekleştirdiği bir karaciğer ile üç hastayı hayata bağladığı operasyonla tanındığını hatırlattı.

Kubba, Prof. Dr. Emre ile birlikte çeşitli branşlarda 36 deneyimli hekimin hastanelerinde göreve başladığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Şükrü Emre ise konuşmasında iddialı bir ekiple, dünyanın en iyi nakil merkezlerinden biri olma hedefiyle çalışmaya başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada kendi dallarında çok iyi tanınan, gerek hasta bakımı gerek akademik anlamda başarılı olmuş, karaciğer ve böbrek nakli cerrahları, gastroenterologlar ve nefrologlardan oluşan bir ekibimiz mevcut. Bu grubun amacı gerek böbrek gerek karaciğer nakli bekleyen ve bunun yanında karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisi ihtiyacı duyan hastalara başka hiçbir yerde alamayacakları kalitede bir hizmet sunmaktır ve biz bu konuda çok iddialıyız."

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