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Sağlık

İyileşmeyen yaralar "cilt kanseri" belirtisi olabilir

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Murat Çaloğlu, yüz, ense ve ellerde 2 hafta boyunca iyileşmeyen yaraların cilt kanseri göstergesi olabileceğini belirtti.

Cihan Demirci  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
İyileşmeyen yaralar "cilt kanseri" belirtisi olabilir

Edirne

Çaloğlu, Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından Kanser Haftası dolayısıyla kentteki bir fabrikada düzenlenen "Kanserde Farkındalık" konferansında, cilt kanserinin en sık görülen kanserlerden olduğunu söyledi.

Cilt kanserinin yavaş seyirli bir kanser türü olduğunu belirten Çaloğlu, "Çok yaygın, öldürücü değil ve tamamen tedavi edilebiliyor. Kayıtlara girmiyor çoğu zaman. Nereden biliyoruz bunu, başka nedenlerden ölmüş insanların otopsilerine bakıldığında pek çok cilt kanseri vakası olduğunu görüyoruz." dedi.

Trakya'nın cilt kanseri açısından risk bölgesi olduğunu vurgulayan Çaloğlu, şunları kaydetti:

"Trakya yazın bol güneş ışığının olduğu bir bölge. Burada çiftçiler ve tarlada çalışanlar direk güneş ışığına maruz kalabiliyor. Güneş ışığına doğrudan maruziyet risk faktörü. Özellikle direk güneş gören cildimiz budan etkileniyor. Hepimizin bildiği gibi yaz aylarında güneşin en dik olduğu saatlerde mümkün olduğu kadar güneş ışınlarına maruz kalmamak çok önemli."

Çaloğlu, güneş ışınlarına karşı şapka ve en az 30 faktörlü kremlerle korunabileceğini dile getirdi.

Yüz, ense ve ellerde 2 hafta boyunca iyileşmeyen yaraların cilt kanseri belirtisi olabileceğine dikkati çeken, "İyileşmeyen yaralar için doktor kontrolüne gidilmesi çok önemli. Ayrıca vücudumuzda hepimizin yüzlerce beni var. Bunlarda renk değişikliği, kanama, kaşıntı oluyorsa veya hızlı büyüme gibi bir farlılık oluyorsa cilt kanserini akılda tutmak gerekiyor. O zaman da doktor kontrolüne gitmekte fayda var." dedi.

TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vuslat Yürüt Çaloğlu da cilt kanserinde erken tanı ve tedavinin önemiyle ilgili bilgi verdi.

Konferansa, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin'in eşi Figen Zehin, fabrika çalışanları ve bölüm yöneticileri katıldı.

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