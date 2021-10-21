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Sağlık

İstanbul Havalimanı'nda çalışanların aşılanma oranı yüzde 99'a ulaştı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personelin yüzde 99'unun aşılandığını bildirdi.

Kenan Irtak   | 21.10.2021
İstanbul Havalimanı'nda çalışanların aşılanma oranı yüzde 99'a ulaştı

İstanbul

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplumsal bağışıklık hedefini önemsediklerini belirtti.

İGA ile İstanbul Havalimanı'ndaki paydaşlarda aşılanma oranının yüzde 99'a ulaştığını kaydeden Samsunlu, "Güvenli ve sağlıklı seyahat için terminalimizde maske, mesafe ve hijyen uygulamalarını titizlikle uyguluyoruz. Normalleşme için en etkili silah aşı." ifadelerini kullandı.



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