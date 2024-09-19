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Sağlık

İşlevini yerine getiremeyen beyin hücreleri, obezite ve diyabete yol açabiliyor

Avustralya ve Kanada'dan araştırmacılar, işlevini tam olarak yerine getiremeyen beyin hücrelerinin insanları fazla tüketime teşvik ederek obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açabildiğini tespit etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
İşlevini yerine getiremeyen beyin hücreleri, obezite ve diyabete yol açabiliyor

İstanbul

Bulguları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, Avustralya'daki St Vincent's Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Monash, Macquarie ve Melbourne üniversiteleriyle Kanada'daki Calgary Üniversitesinden bilim insanları, obez farelerin beyin hücrelerini inceledi.

Buna göre, araştırmacılar, obezite ve tip 2 diyabet hastalarının beyin hücrelerinin "yoğun ve yapışkan özellikli hücre dışı matrikste (ECM) sıkışabildiğini" ve insülin direnci geliştirdiğini tespit etti.

Beyin hücrelerinin "neurofibrosis" ismini verdikleri sıkışma problemi nedeniyle kan şekeri seviyesi, açlık ve vücut ağırlığını kontrol etme yetilerinin kısıtlandığını aktaran araştırmacılar, bu durumun kalpte de sorunlara yol açabildiğini belirtti.

Araştırmacılar ayrıca ECM'yi hedef alan "neurofibrosis engelleyiciler" geliştirdiklerini ve bunların kan şekerinin kontrolde tutulamamasına neden olan insülin direnci durumunu düzeltebildiğini kaydetti.

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