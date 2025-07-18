Dolar
40.38
Euro
47.11
Altın
3,354.84
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,382.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor’un yeni transferi Wagner Pina, Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Sağlık

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 10 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasında 10 milyondan fazla kişiye ulaşıldığını belirterek, katılımcıların yaklaşık yüzde 70’inin kilolu, bu grubun yaklaşık yüzde 25’inin ise obez olduğunu bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 10 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının, hedeflenen 10 milyon kişilik ölçüm sayısı aşılarak başarıyla tamamlandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Malum kilo-boy ölçümleriyle esasında sahaya çıkarak insanlarımızın farkındalığını artırıp onları daha sağlıklı bir beden için ölçümlere başladık ve şu ana kadar 10 milyon insanımızı kilo ve boy olarak ölçtük. Ama maalesef yaklaşık yüzde 70'e yakın insanımızın fazla kilolu olduğunu, hatta bu kişilerin yaklaşık yüzde 25'inin obez diyeceğimiz aşırı kilolu olduğunu fark ettik. Özellikle toplumdan bu konuda bize destek vermesini, beraber bu kiloları vermemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kilo sonuçta hayat kalitesini düşürüyor, uyku kalitesini etkiliyor, eklemlerimizi bozuyor, kalp hastalıklarına sebebiyet veriyor."

10 milyon 72 bin kişinin ölçümü yapıldı

10 Mayıs-11 Temmuz'da gerçekleştirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının 9. haftasında hedeflenen 10 milyon kişilik ölçüm sayısı aşıldı. Kampanya kapsamında 10 milyon 72 bin kişinin ölçümü yapıldı.

Kampanyaya en yüksek katılım sayısı, nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti.

İl bazlı ise katılım oranı en yüksek şehirler Van, Adana ve Niğde oldu.

5 milyondan fazla kişiye ücretsiz danışmanlık desteği sağlandı

Kampanya boyunca yapılan ölçümlerden elde edilen veriler, katılımcıların yaklaşık yüzde 70'lik bölümünün normal kilo aralığının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Kadınlar arasında obezite oranı yüksek çıkarken, erkeklerde ise fazla kiloluluk daha yaygın tespit edildi.

Ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu ve yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

5,5 milyondan fazla kişi, tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmetlerine yönlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş tutuklandı
Doğurganlık hızındaki düşüş "toplumsal dönüşümün yansıması"
Yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Meteorolojiden Ankara çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Tekirdağ'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi

Benzer haberler

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 10 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 10 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı

Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 18 bin sağlık personeli atamasının ekimde yapılacağını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet