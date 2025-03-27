HIV ile mücadelede fonların kesilmesi 2030'a kadar 2,9 milyon kişinin ölümüne yol açabilir
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi büyük bağışçıların yardımlarını kesmesi nedeniyle 2030'a kadar HIV kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaklaşık 2,9 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor.
İstanbul
The Guardian'ın haberine göre, araştırmacılar, HIV'e yönelik uluslararası fonların yaklaşık yüzde 90'ını sağlayan söz konusu ülkelerin dış yardımlarını kesmesinin olası sonuçlarını inceledi.
Lancet HIV dergisinde yayımlanan araştırmadaki modellemede, aşı ve sağlık programlarına yönelik fon kesintileri nedeniyle 5 yıl içinde 4,4 milyon ila 10,8 milyon yeni HIV vakasının ortaya çıkacağı uyarısında bulunuldu.
Araştırmada, söz konusu durumda, HIV vakalarında 6 kata kadar artış görülebileceği ve 770 bin ila 2,9 milyon arasında kişinin ölebileceği tahmin edildi.
Çalışmanın yazarlarından Melbourne Burnet Enstitüsünden Dr. Debra Ten Brink, HIV'in tedavisi ve önlenmesinde onlarca yılda kaydedilen ilerlemenin sekteye uğrayabileceğine dikkati çekti.
Araştırmacılardan Dr. Rowan Martin-Hughes ise önleyici tedbir ve ilaçların sağlanmasının durdurulmasının en fazla Sahraaltı Afrika ülkelerini vurmasının tahmin edildiğini belirtti.
Çalışmada, ayrıca, ülkelere yenilikçi finansman stratejileri geliştirilmesi ve HIV hizmetlerinin daha geniş sağlık sistemlerine entegre edilmesi çağrısı yapıldı.
ABD merkezli Elton John Aids Vakfından Anne Aslett ise rapora dair "Bu rapor, bağışçıların yardım bütçelerini kısma kararlarının kümülatif etkisinin farkına varmalarının ne kadar kritik ve acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.
Aslett, "Eğer küresel HIV müdahalesi için ayrılan fonlar bu raporun işaret ettiği ölçüde azalırsa, milyonlarca insan daha hastalanacak ve sağlık bütçeleri bununla baş edemeyecektir." uyarısında bulundu.
USAID ile ilgili tartışmalar
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.
Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.
ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.
Ardından Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.