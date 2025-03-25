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Sağlık

Hava kirliliğinin beyin sağlığını bozarak yaşlanmayı hızlandırabildiği ortaya kondu

Tayvanlı bilim insanları, hava kirliliğinin solunum yolu aracılığıyla bağışıklık sistemini uyararak iltihaplanmayı tetikleyebileceğini ve bunun sonucunda beyin sağlığını bozarak yaşlanmayı hızlandırabildiğini ortaya çıkardı.

Yasin Yorgancı, Irmak Akcan  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Hava kirliliğinin beyin sağlığını bozarak yaşlanmayı hızlandırabildiği ortaya kondu

Ankara

Tayvan'daki Ulusal Yang Ming chiao Tung Üniversitesinin internet sitesinde paylaşılan çalışmada, araştırmacılar, kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan 60 yaş üzerindeki 412 sağlıklı bireyden alınan verileri inceledi.

Araştırmacılar, hava kirliliğinin, solunum yolu üzerinden bağışıklık sistemini uyararak iltihaplanmayı tetikleyebileceğini, bu iltihaplanmaların da beynin kan damarlarında hasara yol açarak beyin sağlığını etkileyebileceğini ortaya koydu.

Beyin yapısındaki değişiklikleri analiz etmek için bilişsel testler ve MR taramaları yapan araştırmacılar, havadaki ince partikül (PM2.5) kirliliği ve azot dioksit (NO2) yoğunluğu azaldığında kişilerin dikkat ve hafızadan sorumlu beyin bölgelerinde de olumlu yapısal değişiklikler olduğunu vurguladı.

Araştırmacılardan Yi-Fang Chuang, hava kirliliğinin uzun zamandır bilişsel gerileme için önemli bir risk faktörü olarak kabul edildiğini ancak beyin üzerindeki yapısal etkisini inceleyen araştırmaların sınırlı olduğunu belirtti.

Chuang, "Çalışmamız, yaşlılarda dikkat ve içerdiği miyelinli sinir lifleri aracılığıyla farklı beyin bölgelerindeki nöronları birbirine bağlayan beyaz madde bütünlüğü için iyileştirilmiş hava kalitesinin potansiyel faydalarını göstererek bu bilimsel boşluğu dolduruyor." ifadesini kullanarak, daha iyi hava kalitesinin yaşlılarda beyin sağlığını ve bilişsel işlevi geliştirebileceğini kaydetti.

Araştırmanın bulguları "Environment International" dergisinde yayımlandı.

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