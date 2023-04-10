Dolar
19.29
Euro
20.91
Altın
1,988.31
ETH/USDT
1,857.90
BTC/USDT
28,340.00
BIST 100
5,087.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu Gemisi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Sağlık

Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede

Kan bağışı çağrısı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Türk Kızılayın stoklarda bir miktar artış yaşandı ancak kurumdaki 23 bin 824 ünite kan 4 günlük stoku karşılıyor.

Yeşim Sert Karaaslan  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede

Ankara

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, kan ve kan bileşeni stoklarının durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kızılay'ın ulusal kan stoku seviyesinin "kritik" kabul edilen seviyenin altına indiğini vurgulayan Kerman, "Kritik seviye Türkiye için bütün hastanelerimiz baz alınarak ve kan gruplarına da bakılarak minimum 52 bin ünite olarak belirlenmiştir. Şu anda kritik eşikteyiz, maalesef 23 bin 824 seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam." dedi.

Kerman, özellikle bazı kan gruplarındaki sıkıntının çok daha yoğun olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle nadir olan kan gruplarındaki ihtiyaç, bazı bölgelerde sıfıra yaklaştı. Elimizde 23 bin 824 ünite kan olması demek, bütün gruplardan tüm Türkiye'nin her an ihtiyacını karşılayabilecek durumda değiliz demektir. Bu nedenle acilen bağışa ihtiyacımız var.Cumartesi ve pazar günlerinde yaklaşık 11 bin 500 ünite kan bağışı yapıldı, 7 bin 500 ünite civarında da servis gerçekleştirdik. Dolayısıyla 3 bin 850 ünite kadar elimizde fazlalık oldu. Bugün sabahtan beri yaklaşık 1000 ünite kan bağışı yapıldı. Hafta sonu bağışlarla birlikte 4 günlük stoka çıktık diyebiliriz ama hala yetersiz, bağışların devamını bekliyoruz.

Bağışın vatandaşlarımızın birbirini teşvik etmesi yoluyla hızla önerilmesini ve kan bağış noktalarına acilen ulaşılmasını istiyoruz. 'Benim kan grubum çok bulunuyor' diye de bağış yapmamazlık da söz konusu olmamalı, çünkü tüm kan gruplarına ihtiyaç var. Bunun için 'www.kanver.org' sitemiz var, buraya girildiğinde kan verilebilecek en yakın nokta bulunabiliyor."

Salgın sürecinde azaldı

Türk Kızılay tarafından, kan bağış merkezlerinin mesailerinde yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Kerman, bu kapsamda merkezlerin iftar sonrası gece yarısına kadar, hatta bölge kan bağış merkezlerinin bazılarında sahura kadar açık tutulduğunu söyledi.

Küresel Kovid-19 salgınıyla birlikte 2019'un aralık ayından bu yana bağış oranlarının azaldığına işaret eden Kerman, "Pandemiyle birlikte vatandaşların bağış alışkanlıklarında değişiklik gözlenmeye başlandı. Kapanma süreci, bağış alışkanlığını da değiştirdi. insanlar, vücut dirençlerinin düşmesinden endişe ederek kan bağışından imtina eder hale geldi. Hala bunun etkilerini görüyoruz diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılay ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş

Öte yandan Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Kızılay'ın ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş olduğu hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Çavuşoğlu: Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısının Mayıs ayı başı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 8-9 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazalar nedeniyle trafik aksadı

Benzer haberler

Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede

Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede

Türk Kızılayın hijyen tırları Malatya'nın kırsal mahallelerinde depremzedelere hizmet veriyor

Türk Kızılay, depremzede çocukları ikram paketiyle sevindirdi

Türk Kızılayın kurduğu "Çocuk Dostu Alanlar"da afet travmasının etkisi azaltılıyor

Türk Kızılayın kurduğu "Çocuk Dostu Alanlar"da afet travmasının etkisi azaltılıyor
Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında

Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında
Türk Kızılay: Kızılay ya da herhangi bir kurum kan alıp satamaz

Türk Kızılay: Kızılay ya da herhangi bir kurum kan alıp satamaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet