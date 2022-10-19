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Sağlık

Günde 5 saat ve daha az gece uykusu 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebilir

Yeni bir araştırmada, 5 saat ve daha az gece uykusunun 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebildiği tespit edildi.

Nuri Aydın   | 19.10.2022
Günde 5 saat ve daha az gece uykusu 50 yaş ve üstündekilerde kronik hastalıkları tetikleyebilir

Ankara

CNN'in haberine göre, bilim insanları, gece uykusunun 50 yaş ve üzerinde olanlara etkisine dair bir araştırma yaptı.

Bu kapsamda, İngiltere'de 25 yıl boyunca herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 50 yaşındaki yaklaşık 8 bin kamu çalışanı incelendi.

Araştırmaya göre, 50 yaş grubunda gece 5 saat ya da daha az uyuyanlarda, 7 saat ve daha fazla uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla kronik hastalık gelişebildiği görülürken, bu oran 60 yaş grubunda yüzde 32, 70 yaş grubunda ise yüzde 40 oldu.

Bilim insanları, gelişen kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, koroner kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, depresyon, bunama, zihinsel bozukluklar, parkinson ve artrit olduğuna işaret etti.

Uzmanlar, yatmadan önce kafein, alkol ve fazla yemek yemekten kaçınmayla gün içerisinde egzersiz yapmanın uyuyamama sorununu azaltabileceğini kaydediyor.

Önceki araştırmalarda, 7 saat ve ya daha az uyuyan yetişkinlerde tansiyon ve obezite geliştiği de ortaya konmuştu.

Araştırmanın sonuçları, PLOS tıp dergisinde yayımlandı.

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