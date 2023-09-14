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Sağlık

Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün başlıyor

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."

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