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Sağlık

Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı

Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 27.09.2022
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı

Ankara

Bakanlıkça belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.

Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." ifadelerini kullanmıştı.

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