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Sağlık

Engin Altan Düzyatan: Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Esin Işık   | 08.07.2021
Engin Altan Düzyatan: Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Düzyatan'ın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Düzyatan, kamu spotunda, "Sağlığımızın önemini biliyorduk. Ama toplumsal sağlığın ne kadar değerli olduğunu pandeminin acı deneyimleriyle öğrendik. Neyse ki artık çok güçlü bir çözümümüz var. Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun." ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen, oyuncu, sporcu ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Candan Erçetin, Cedi Osman, Kıvanç Tatlıtuğ, Zeynep Bastık ve Dr. Mehmet Öz yer almıştı.

Çekimleri süren, birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

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