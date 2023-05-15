Dolar
19.70
Euro
21.43
Altın
2,006.86
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,501.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vücut ağırlığının kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması yönünde tavsiyede bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.05.2023 - Güncelleme : 15.05.2023
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi

Cenevre

DSÖ, şekersiz tatlandırıcıların kullanımına yönelik bir bilgi kılavuzu yayımladı.

Buna göre DSÖ, kilo kontrolü veya bulaşıcı olmayan hastalıklar konusundaki riskin azaltılması konusunda şeker içermeyen tatlandırıcıların kullanılmamasını tavsiye etti.

Bu tavsiye, şekersiz tatlandırıcı kullanımının yetişkinlerde veya çocuklarda vücut yağını azaltmada herhangi bir uzun vadeli fayda sağlamadığını gösteren mevcut kanıtların sistematik incelemesinin bulgularına dayandırıldı.

Kılavuzda, şekersiz tatlandırıcıların uzun süreli kullanımının yetişkinlerde diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve ölüm riskinde artış gibi istenmeyen etkilerinin olabileceği de belirtildi.

DSÖ'nün tavsiyesi, önceden diyabeti olan kişiler hariç herkes için geçerli olurken tüm sentetik ve doğal olarak oluşan veya değiştirilmiş, besleyici olmayan tatlandırıcıları içeriyor.

Bu tavsiye, diş macunu, cilt kremi ve ilaçlar gibi şekersiz tatlandırıcı içeren kişisel bakım ve hijyen ürünleri veya düşük kalorili şekerler için geçerli olmazken bunların kalori içeren şekerler veya şeker türevleri olduğu, şekersiz tatlandırıcı olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

"Şekersiz tatlandırıcılar diyet ürünleri değildir"

Kılavuzda konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Direktörü Francesco Branca, şeker kullanmamak yerine şekersiz tatlandırıcı kullanmanın uzun vadede kilo kontrolüne yardımcı olmadığını belirtti.

Branca, "İnsanlar şeker alımını azaltmak için meyve gibi doğal olarak oluşan şekerler veya şekersiz yiyecek ve içecekler tüketmek gibi seçenekleri düşünmelidir. Şekersiz tatlandırıcılar diyet ürünleri değildir ve besin değeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da 35 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik
THY, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı

Benzer haberler

DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi

DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün uluslararası halk sağlığı acil durumunun sona erdiğini duyurdu

Yeni bir tedavi yöntemi kadınlarda doğum sonrası kanamaları yüzde 60 azaltıyor

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda ölenlerin sayısının 604'e yükseldiğini açıkladı

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda ölenlerin sayısının 604'e yükseldiğini açıkladı
DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü

DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü
Bakan Koca'dan Kovid-19'un küresel acil durumunun sona ermesine ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan Kovid-19'un küresel acil durumunun sona ermesine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet