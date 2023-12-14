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Sağlık

DSÖ'den elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
DSÖ'den elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı

Cenevre

DSÖ, elektronik sigara kullanımına ilişkin yeni rapor yayımladı.

Raporda, elektronik sigara kullanımının, tütün kullanımını azaltmada etkili olmadığı ifade edildi.

Elektronik sigaranın toplum sağlığına etkilerine ilişkin endişe verici kanıtlar ortaya çıktığına dikkat çekilen raporda, elektronik sigaranın piyasada bulunmasına ve gençlere pazarlanmasına "ısrarlı şekilde" izin verildiği belirtildi.

Raporda, "Çocukları ve sigara içmeyenleri korumanın yanı sıra toplum sağlığına zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eyleme geçilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

34 ülkenin elektronik sigara satışını yasakladığına işaret edilen raporda, 88 ülkede bu ürünün satılmasında minimum yaş sınırı olmadığı ve 74 ülkede bu ürünlerle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı.

Nikotinli elektronik sigaranın ileri derecede bağımlılık yapıcı özelliği bulunduğu hatırlatılan raporda, bu ürünlerin bazılarının kansere neden olduğu bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı kaydedildi.

DSÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde 13-15 yaşlarındaki çocukların, yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda elektronik sigara kullandığına dikkat çekilen raporda, "Kanada'da 16-19 yaşlarındaki gençler arasında elektronik sigara kullanım oranları 2017-2022 yıllarında iki katına çıktı. İngiltere'de genç kullanıcı sayısı son üç yılda üç katına çıktı." ifadesi yer aldı.

Ülkelere "acil önlem" çağrısı

Raporda, elektronik sigara kullanımını önlemek ve nikotin bağımlılığıyla mücadele etmek için tütün kontrolüne kapsamlı yaklaşımın yanı sıra acil önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi.

Elektronik sigara satışını yasaklayan ülkelere, bu yasağın uygulanmasını güçlendirmek için etkili denetim mekanizması kurması tavsiye edilen raporda, bunun satışına izin veren ülkelere de bu ürünlerin nüfusa olan zararlarını azaltmaya yönelik güçlü düzenlemeler sağlanması ve vergilendirilmesi için çağrı yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin erken yaşta elektronik sigara kullanmak için tuzağa düşürüldüğünü ve nikotin bağımlısı olabildiğini belirtti.

Ghebreyesus, ülkelere sigara kullanımını önlemek ve özellikle gençleri korumak için sıkı önlemler almaları çağrısında bulundu.

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