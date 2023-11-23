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Sağlık

DSÖ, çocuklarda görülen solunum yolu hastalıklarına ilişkin Çin'den resmi bilgi talep etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'den daha çok çocuklar arasında görülen solunum yolu hastalıkları ve zatürre vakalarındaki artış nedeniyle resmi bilgi talebinde bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
DSÖ, çocuklarda görülen solunum yolu hastalıklarına ilişkin Çin'den resmi bilgi talep etti

Cenevre

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri, 13 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede solunum yolu hastalıkları vakalarında artış olduğunu bildirdiği hatırlatıldı.

Çinli yetkililerin bu artışı, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ve grip, mikoplazma zatürresi, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve SARS-CoV-2 gibi bilinen patojenlerin dolaşımına dayandırdığı belirtilen açıklamada, yetkililerin, sağlık sistemi ile tesislerinin hastaları yönetme kapasitesinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, 21 Kasım'da Çin'in kuzeyindeki çocuklarda tanı konulamayan zatürre salgınının medyada yer aldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bunların daha önce Çinli yetkililer tarafından bildirilen solunum yolu enfeksiyonlarındaki genel artışla mı, yoksa farklı sebepler mi ilişkili olduğu açık değil. 22 Kasım'da DSÖ, Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi aracılığıyla Çin'de çocuklar arasında rapor edilen bu hastalıklara ilişkin laboratuvar sonuçlarının yanı sıra ek epidemiyolojik ve klinik bilgiler talep etti. Ayrıca influenza, SARS-CoV-2, RSV ve mikoplazma zatürresi dahil bilinen patojenlerin dolaşımındaki son trendler ve sağlık sistemleri üzerindeki mevcut yük hakkında daha fazla bilgi talep ettik."

DSÖ'nün Çin'deki mevcut teknik ortaklıkları ve bağlantıları aracılığıyla klinik tedavi uzmanları ve bilim adamlarıyla da iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, ekimden bu yana, Çin'in kuzeyinde önceki 3 yılın aynı dönemine kıyasla grip benzeri hastalıklarda artış olduğu vurgulandı.

Çin'den bu konuyla ilgili ek bilgi talep ediyoruz"

Açıklamada, "Çin, grip, grip benzeri hastalıklar, RSV ve SARS-CoV-2'deki eğilimler hakkında bilgi toplamanın yanı sıra DSÖ'nün Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi gibi platformlara rapor vermek için sistemlere sahip. Çin'den bu konuyla ilgili ek bilgi talep ederken, ülkedeki insanları solunum yolu hastalığı riskini azaltmak için aşıyı da içeren önlemleri uygulamasını, hasta insanlardan uzak durmalarını, hastaların evde kalmasını, gerektiğinde test yaptırmalarını ve tıbbi bakım almalarını, uygun şekilde maske takmalarını ve düzenli el yıkamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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