Euro
10.27
Dolar
8.38
BIST 100
1,452.18
Altın
1,886.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ, AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' 2021 ödülünü verdi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Dünya Sağlık Örgütünün, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nün 2021 ödülüne layık görüldü.

Bayram Altuğ   | 25.05.2021
DSÖ, AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' 2021 ödülünü verdi

Geneve

Cenevre merkezli DSÖ'nün resmi internet sitesinde, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" 2021 ödüllerini kazanan isimler açıklandı.

DSÖ, dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan tütün tüketimine karşı verdiği mücadeleden dolayı, Avrupa bölgesinden Durgut'a da ödül verme kararı aldı.

Durgut, sigara ve nargile kullanımı başta olmak üzere, tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin mücadelesiyle tanınıyor.

DSÖ, her yıl düzenli olarak Avrupa, Amerika, Afrika, Doğu Akdeniz, Güney Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere 6 bölgede "tütün kontrolü" alanındaki başarılı bireylere ve kuruluşlara "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" ödülü veriyor.

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla DSÖ tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına düştü
Japonya'dan İngiltere dahil 4 ülke çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı
Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu
ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

DSÖ, AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' 2021 ödülünü verdi

DSÖ, AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut'a '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' 2021 ödülünü verdi