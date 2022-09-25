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Sağlık

Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Doktorlar, özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Beyaz Reform, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis yasası düzenlemeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sefa Mutlu   | 25.09.2022
Doktorlar özlük haklarını da kapsayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaretinde doktorlar, sağlık personeli ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği doktorlar, kendilerine yönelik son dönemde hayata geçen düzenlemeler dolayısıyla memnuniyetlerini ifade etti.

Hekimler, özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Beyaz Reform'un yanı sıra sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis yasası düzenlemeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve Sağlık Bakanlığının bu yıl yapacağı 85 bin personel alımının 32 bininin tıbbi sekreter kadrosuna ayrılmasının da kendilerini memnun ettiğini belirten doktorlar, özellikle tıbbi sekreter alımı sayesinde iş yüklerinin azalacağını, bu sayede hastalarına daha uzun zaman ayırabileceklerini dile getirdi.

Doktora sürpriz doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında İç Hastalıkları Asistan Doktoru Ali Nail Yağcı'nın eşi, İç Hastalıkları Asistan Doktoru Fatma Aktaş Yağcı için düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasına da katıldı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sağlık çalışanları ve vatandaşları geri çevirmeyen Erdoğan, yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Topaloğlu'nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin kafeterya bölümünde "Sigara içmeyenler içenlere örnek olsun." tavsiyesinde bulundu.

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