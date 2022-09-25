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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Sefa Mutlu   | 25.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.

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