Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/9onHewBI2w— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2020
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda hastanenin yapımına ilişkin video ile hastaneyle ilgili bilgiler de yer aldı.
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