Dolar
18.81
Euro
20.52
Altın
1,932.39
ETH/USDT
1,584.00
BTC/USDT
23,109.00
BIST 100
4,747.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Çinli bilim insanları Parkinson tedavisi için kök hücre deneyi yaptı

Çinli bilim insanlarının, Parkinson hastalığına karşı geliştirdiği kök hücre tedavisinin maymunlar üzerinde yapılan deneyde etkili sonuç verdiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 01.02.2023
Çinli bilim insanları Parkinson tedavisi için kök hücre deneyi yaptı

Pekin

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin'in Kunming Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bilim insanları, kök hücreleri maymun beynine naklederek Parkinson semptomlarını gidermeyi başardı.

Araştırmacılar, kök hücre naklinin, Parkinson etkisiyle beyin fonksiyonları hareket dahi edemeyecek halde bozulmuş olan hayvanların 2-3 hafta içinde ayağa kalkıp kendi başlarına beslenebilir hale gelmesini sağladığını bildirdi.

5 yıl boyunca izlenen hayvanlarda tedavi etkilerinin kalıcı olduğu gözlendi.

Araştırmacılar, tedavi için insan göbek bağından elde ettikleri mezenkimal kök hücrelerine, dopamin sentezi yapmasını sağlayacak üç gen aktardı.

Tedavinin fareler üzerinde denenip başarılı olmasının ardından 2017'de maymunlarla yapılan deney başlatıldı.

Genetik olarak tasarlanmış kök hücrelerin insanlarda da başarılı olması halinde, Parkinson'a karşı ucuz ve etkili bir tedavi olabileceği öngörülüyor.

Bilim insanları, ileriki safhada tedavinin güvenilirliğine ve tatbikine ilişkin detaylar üzerinde çalışacak. Bunun ardından insanlar üzerine geniş çaplı klinik denemeler yapılması hedefleniyor.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası uzman tıp dergisi "Parkinson's Disease"de yayımlandı.

Dünya genelinde 60 yaş üstü insanların en az yüzde 1'inde görülen Parkinson, çağın en yaygın dejeneratif beyin hastalığı konumunda bulunuyor.

Henüz sebebi bilinmeyen hastalığı, beyinde bedenin hareketlerini düzenleyen dopamin enzimini salgılayan sinir hücrelerinin azalmasının tetiklediği sanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir'de depremzede konutlarının 2. etabı için kura çekimi yapıldı
Çorum'da 158 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
Kütahya'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Çinli bilim insanları Parkinson tedavisi için kök hücre deneyi yaptı

Çinli bilim insanları Parkinson tedavisi için kök hücre deneyi yaptı

Dünyada doların egemenliğine alternatif arayışlar hız kazanıyor

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 34 hava aracı ve 9 gemi tespit edildi

Küresel ham çelik üretimi geriledi

Küresel ham çelik üretimi geriledi
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin olası Tayvan ziyaretine karşı çıkıyor

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin olası Tayvan ziyaretine karşı çıkıyor
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet