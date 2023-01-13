Dolar
18.79
Euro
20.39
Altın
1,902.78
ETH/USDT
1,408.10
BTC/USDT
18,828.00
BIST 100
4,995.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Bursa'nın merkezinde 1315 yatak sayısı ve modern imkanlarıyla bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin inşaatının bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Uğur Ulu   | 13.01.2023
Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı Fotoğraf: Uğur Ulu/AA

Bursa

Kentin önemli kavşak noktalarından Osmangazi ilçesi Acemler mevkisinde yer alan ve şehrin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılaması planlanan sağlık yatırımının inşasının yüzde 80'i tamamlandı. Mekanik, elektrik ve dış cephe çalışmalarının sürdüğü tesis, diğer işler de tamamlanınca hizmet vermeye başlayacak.

İnşaatta incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin, AA muhabirine, hastanenin raylı sistem toplu ulaşım hattına yakın bir alanda merkezi bölgede yer aldığını söyledi.

Esgin, Bursa ve çevre illere hizmet verecek 1315 yatak kapasiteli bu hastanenin, Kovid-19 salgını öncesinde açılan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi gibi modern imkanlarla işlev göreceğini dile getirdi.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin 100 bin dönüm arazide 265 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Esgin, 231 poliklinik, 231 yoğun bakım yatağı ve 2 bin araç kapasitesinin bulunacağını bildirdi.

Hastanede verilecek hizmetlere değinen Esgin, şöyle konuştu:

"Genel bir hastane olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi adeta kendi içinde bir onkoloji hastanesi olacak. Bunun yanı sıra kadın, doğum ve çocukla ilgili bir misyonu var. Çekirge Devlet Hastanesini bu hastaneye taşıyoruz. Oradaki bütün birimler burada yeni, modern bir hastanede hizmet verecek. Bursalıların da yakından takip ettiği son derece önemli bir proje. Hastanemizin yüzde 80'ini bitirdik ve 2023 yılı içinde tamamını bitirme hedefimiz var. Şu anda dış cephe önemli oranda tamamlandı. Şubat ayının sonu itibarıyla dış cephenin tamamını bitiriyoruz. Mekanik ve elektrik ilgili işler bitmek üzere. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsun."

Mustafa Esgin, Bursa'nın 17 ilçesinde sağlık yatırımlarının tamamlandığını aktardı.

Hastanesi olmayan Gürsu ve Kestel gibi ilçelere hastane yaptıklarını ve diğer ilçelerdeki hastaneleri yenilediklerini anlatan Esgin, "Merkezde Bursa Devlet Hastanesi, Memleket Hastanesi olarak bildiğimiz bizim tarihi bir hastanemiz vardı. Burada da renovasyon (onarım) projesini tamamladık. Bu, kuruldan onaylandı. Çünkü tescilli bir bina ve önümüzdeki birkaç ay içinde oranın yapım ihalesine çıkıyoruz." dedi.

Esgin, spastik çocuklar hastanesinin yapım ihalesine gelecek ay çıkılacağını, ayrıca Osmangazi Emek bölgesinde diş hastanesinin inşasına başlanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuraklıkla mücadele için neler yapmamız gerekiyor?
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım
Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor

Benzer haberler

Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta Türkiye'ye nakledildi

Belçika'daki hastane doğurmak üzere olan sığınmacıyı kabul etmedi

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bir yılda 272 hastayı hayata bağladı

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bir yılda 272 hastayı hayata bağladı
Karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu

Karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu
TİTCK'den madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili iddialara yanıt

TİTCK'den madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili iddialara yanıt
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet