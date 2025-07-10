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Sağlık

Diyarbakır'da kalp ve akciğer hastası çocuklar için "Pediyatrik ECMO Merkezi" kuruldu

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ve akciğer rahatsızlığı bulunan çocuklar için "Pediyatrik ECMO Merkezi" kuruldu.

Osman Bilgin  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Diyarbakır'da kalp ve akciğer hastası çocuklar için "Pediyatrik ECMO Merkezi" kuruldu Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamsal riski bulunan çocukların ileri düzey tedaviye erişiminin sağlanması amacıyla oluşturulan merkezde, 4 ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu) cihazıyla hizmet verilmeye başlandı.

Çocuk Kalp Merkezi Koordinatörü ve Çocuk Kardiyolojisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Bedri Aldudak, yaptığı açıklamada, merkezde tüm çocuk hastaları kapsayan bir ECMO hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.

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Hastaların bu sayede İstanbul ve Ankara gibi batı ilerine gitmesine gerek kalmadan merkezde tedavi edilebileceğini dile getiren Aldudak, kentte uzun süredir kalp hastası çocuklara bu hizmeti sunduklarını, açılan merkezle bu sağlık hizmetini yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Bu sistemin kalp ve akciğer hasarının ciddi düzeyde olduğu hastalarda kalbe destek olmak ve akciğerde gaz değişimini desteklemek amacıyla kullanıldığını anlatan Aldudak, şunları kaydetti:

"Hizmetimizi sadece Diyarbakır ile sınırlamak istemiyoruz. Bölgesel merkez anlayışıyla hareket ederek her yıl doğan 200 bin çocuğu kapsayan bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar hastanemizde ağırlıklı olarak kalp ameliyatı sonrası dolaşım yetmezliği gelişen çocuklara ECMO tedavisi uyguluyorduk. Ancak bundan sonra zatürre de dahil tüm solunum yolu hastalıklarını da kapsayacak şekilde hizmet alanımızı genişletmek ve bu sayede bölgede çocuk ölümlerini azaltmak istiyoruz. ECMO doğru koşullarda uygulandığında çocuklardaki başarı oranı yüzde 80'lere kadar çıkabiliyor. Şimdiye kadar ECMO tedavisini uyguluyorduk ancak bundan sonra bölge illerindeki hastalarla doğrudan bağlantı kurarak onları da Diyarbakır'a nakletmeyi planlıyoruz."

"Çocukların yaşam şansını artırmayı hedefliyoruz"

Merkezde görevli Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Duygu Tunçel ise ECMO'nun ileri düzey bir yaşam desteği yöntemi olduğunu söyledi.

Bunun hem kalp hem de solunum yetmezliği bulunan hastalarda son dönemlerde uygulanan bir tedavi yöntemi olduğuna dikkati çeken Tunçel, merkezde 8 doktorla hem kentten hem de bölge illerinden gelen hastalara hizmet verdiklerini belirtti.

Tunçel, "Solunum yetmezliği olan hastalarda da yeni bir döneme giriyoruz. Dünya genelinde ECMO, özellikle yenidoğan ve pediatrik hastalarda akciğer enfeksiyonları ya da solunum yetmezliklerinde yaşam şansını önemli ölçüde artıran bir yöntem. Biz de bu tedaviyi merkezimizde uygulayarak sadece Diyarbakır'dan değil, bölgedeki diğer illerden de hasta kabul ederek çocukların yaşam şansını artırmayı hedefliyoruz. Böylece bölgedeki tüm hastalara ulaşabilen, pediatri alanında ileri düzeyde hizmet sunan bir merkez olmayı amaçlıyoruz." dedi.

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