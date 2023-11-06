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Sağlık

Bursa Şehir Hastanesine "Dijital Hastane" ünvanı

Bursa Şehir Hastanesi, ABD merkezli Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aldığı HIMSS seviye 6 belgesiyle "Dijital Hastane" ünvanı elde etti.

Saliha Nur Köksal  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Bursa Şehir Hastanesine "Dijital Hastane" ünvanı

Bursa

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinin kalite, güvenlik ve maliyet etkinliğini iyileştirme yönünde dünya çapında seviyelendirme kuruluşu olan ABD merkezli HIMSS tarafından yapılan değerlendirmede Bursa Şehir Hastanesi, HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk şehir hastanesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal, özellikle tıbbi cihazların entegrasyonunun yapılmasıyla beraber bilgiye hızlı ulaşma ve bilgi güvenliğini sağlama noktasında önemli adımlar attıklarını belirtti.

Entegrasyon ile sağlık kayıtlarının daha güvenilir şekilde depolandığını aktaran Topal, "Bu da performans izlememize ve bu konudaki değerlendirmemizi daha rahat yapmamıza neden oluyor. Ayrıca tıbbi ve idari hataları en aza indirmemize sebep oluyor. Sağlıkta nicelik ve nitelik olarak daha iyi bir noktaya ulaşmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Dünyada ciddi bir iletişim ağına sahip HIMSS'in, Bursa Şehir Hastanesini yerinde değerlendirdiğini anlatan Topal, şunları kaydetti:

"HIMSS dünyada bilgi teknolojisi ve sağlık yönetim sistemlerinin en iyi şekilde kullanımını hedefliyor. Bu bağlamda kalite, güvenlik ve maliyet etkinliğini iyileştirme yönünde seviyelendirme yapıyor. Yeni kriterlere göre HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk şehir hastanesi olduk. Bu anlamda gururluyuz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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