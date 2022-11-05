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Sağlık

Böbrek naklinde organın kapalı yöntemle çıkarılması Türkiye'de yaygınlaştı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Aktoz, böbrek nakli ameliyatlarında böbreğin vericiden kapalı yöntemle çıkarılmasının donörün iyileşme sürecini yarı yarıya azalttığını söyledi.

Gökhan Zobar   | 05.11.2022
Böbrek naklinde organın kapalı yöntemle çıkarılması Türkiye'de yaygınlaştı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Prof. Dr. Aktoz, AA muhabirine, laparoskopik donör nefrektominin (böbreğin kapalı yöntemle çıkarılması) Türkiye'de yaygınlaştığını ifade etti.

Açık operasyonlarda donörün vücudunda kesiyle çıkarılan böbreğin endoskopik aletler ve kamera yardımıyla kapalı yöntemle yapıldığını dile getiren Aktoz, "Böbrek nakli çok özellikli bir ekip çalışması gerektirmekte. Hastaların güvenli bir merkezde ve güvenli bir şekilde operasyonlarının yapılması gerekli." dedi.

Aktoz, kapalı yöntemle böbreğin çıkarılmasının organını bağışlayan kişilerin iyileşme sürecini kolaylaştırdığını vurguladı.

Böbrek kapalı yöntemle çıkarıldığında, ameliyat kesileri küçük olduğundan karında çok fazla ağrı hissedilmediğini anlatan Aktoz, şunları kaydetti:

"Vericinin böbreğinin kapalı bir şekilde alınarak böbrek naklinin yapılması son yıllarda uygulanmaktadır. Açık ameliyatla vericiden organ alındığında taburcu ve iyileşme süresi uzun olabiliyor. Normalde 6-7 günde taburcu ederken kapalı yöntemle yapıldığında hasta 2'nci gün aktif olarak yaşamına dönebilmekte. Ameliyat sonrası yatış süresi yarı yarıya azalmakta. Kapalı yöntemin yanı sıra robotik yöntemler de kullanılıyor. Türkiye'de bu konuda iyi yerlere geldiğimizi söyleyebilirim."

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