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Sağlık

Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesine Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi

Bişkek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin bundan sonra "Recep Tayyip Erdoğan" adını taşımasını öngören kararnameyi imzaladı.

Böylece hastanenin yeni ismi "Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi" oldu.

Kararnamede, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız-Türk ilişkilerinin güçlenmesi ve gelişmesindeki üstün katkısı nedeniyle Bişkek Devlet Kırgız-Türk Dostluk Hastanesine adı verildi." ifadesi kullanıldı.

Modern 72 yataklı hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilerek donatılmıştı.

Kovid-19 salgını döneminde hizmete alınan hastanede, Kırgız ve Türk doktorlar, son 1 yılda çok sayıda başarılı organ nakli ameliyatına imza attı.

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