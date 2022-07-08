Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında avro kuru yüzde 25 arttırıldı
Ankara
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında avro kurunda yüzde 25'lik artış yapıldı.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 25 oranında arttırıldı.
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