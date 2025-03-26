Dolar
37.97
Euro
41.01
Altın
3,021.08
ETH/USDT
2,060.00
BTC/USDT
87,413.00
BIST 100
9,715.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sefa Bilgitekin  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin açıklamada bulundu.

Memişoğlu, sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın inşasında koruyucu hekimliği kritik noktaya konumlandırdıklarını, adımlarını birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme hedefiyle attıklarını bildirdi.

Aile hekimlerinin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşündüklerini aktaran Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Gayemiz, el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum. Uzun süredir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemenin tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan yasa dışı eylemlere karşı görev yapan güvenlik güçlerine tebrik
Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği iftar verdi
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olmayan bir seçim sanki gündemmiş gibi bir algı oluşturuldu
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Ahmet Köksal'ın ifadesine ulaşıldı

Benzer haberler

Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin açıklama

Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin açıklama

SGK'nin geri ödeme listesine 5'i kanser ilacı 16 ilaç daha alındı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet