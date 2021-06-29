Bakan Koca'nın sosyal medyadan fotoğrafını paylaştığı Furkan'dan gezici aşı uygulaması için teşekkür
Bartın'da gezici aşı ekibi tarafından elinde dondurmasıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşısı yapılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı 18 yaşındaki genç, uygulama için teşekkür etti.
Bartın
Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Furkan Kardaş, dün babası İlyas ile Hükümet Caddesi'nde gezdiği sırada gezici aşı ekibine aşı yaptırdı. Sağlık görevlileri elinde dondurmasıyla aşı olan Furkan'ın fotoğrafını çekti.
Sağlık Bakanı Koca da Twitter hesabından Furkan'ın bu fotoğrafını "Bartın'daki gezici aşı ekibimiz, 18 yaşındaki Furkan'la yolda karşılaştı. Aşı olmak isteyip istemediğini sordular. Aşısı hemen orada yapıldı. Elinde dondurma olduğu için maskesini indirmişti. Tekrar takmayı unutmuş. Böylesi bir anda bu kadarı olur. (Ekip, aşıya devam!)" notuyla paylaştı.
Bartın’daki gezici aşı ekibimiz, 18 yaşındaki Furkan’la yolda karşılaştı. Aşı olmak isteyip istemediğini sordular. Aşısı hemen orada yapıldı. Elinde dondurma olduğu için maskesini indirmişti. Tekrar takmayı unutmuş. Böylesi bir anda bu kadarı olur. (Ekip, aşıya devam!) pic.twitter.com/QkX6J8962M— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021
Bakan Koca'nın paylaşımının ardından gazetecilere konuşan Furkan, aynı gün için aşı randevusu aldığını ancak caddede gezdiği sırada aşı ekibinin daveti üzerine aşı olduğunu söyledi.
Furkan, "Bu güzel uygulama için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere sağlık müdürlüğüne teşekkür ederim. Ekiplerimiz çok çalışıyor. Bunun için de çok teşekkür ederim. Aşı öncesinde dondurma yiyordum, aşı olduğum sırada elimde olduğunu da sonradan fark ettim. Sağlık Bakanımızın paylaşımının ardından çok mutlu oldum, şaşırdım." ifadelerini kullandı.
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