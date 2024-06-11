Bakan Koca'dan, İstanbul'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesine ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi anına ilişkin video paylaştı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.
İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde. pic.twitter.com/BaRAuZ84AR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2024
Bakan Koca'nın paylaşımında, olaya ilişkin görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.