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Sağlık

Bakan Koca'dan, İstanbul'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi anına ilişkin video paylaştı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Bakan Koca'dan, İstanbul'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımında, olaya ilişkin görüntüler de yer aldı.

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