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Sağlık

Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların ayda en çok 8 nöbet tutacağını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 03.09.2022
Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak

Ankara

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS’a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıklayan Koca, gece nöbeti tutan asistanların ise ertesi gün görev almayacağını kaydetti.

Yönetmeliğe göre, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasının hedeflendiğini vurgulayan Koca, "Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda yüzde 80 kadardı. Hedef yüzde 100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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