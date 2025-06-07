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Sağlık

Bakan Işıkhan: Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıkların tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024'te 313 ilaç için toplam ödeme ve harcama tutarının 54,4 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

Duygu Yener  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Bakan Işıkhan: Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Ankara

Bakan Işık, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, nadir hastalıkları olan vatandaşların tedavi süreçlerine destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında yaptığımız ödeme ve harcama tutarı toplamda 313 ilaç için 54,4 milyar lirayı buldu."

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Hemofili A hastalarına evde tedavi kolaylığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada ise devletin destek sağladığı tedaviler arasında özellikle spinal musküler atrofi (SMA) hastalığının öne çıktığı, tedavide 2017'den bu yana geri ödemesi yapılan ilacın sözleşmesinin geçen yıl yenilendiği, bu sayede hastaların tedaviye erişiminde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı kaydedildi.

Ayrıca, kullanım kolaylığıyla dikkati çeken yeni bir oral formdaki ilacın da geri ödeme listesine alındığı, bu gelişmenin de özellikle çocuk hastalar ve aileleri için önemli bir alternatif tedavi seçeneği sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, öne çıkan bir diğer yeniliğin ise Hemofili A hastaları için geliştirilen tedavi yöntemi olduğu belirtilerek, "Geleneksel tedavide hastaların damar yolu açtırmak üzere hastaneye gitmesi gerekirken, geri ödeme kapsamına yeni alınan Hemlibra isimli ilaç, deri altından uygulanabilmesi sayesinde evde tedavi imkanı sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

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