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Sağlık

Bağımlılığından kurtulmak isteyen yaklaşık 66 bin kişi YEDAM'ın kapısını çaldı

Yeşilay'ın 2016'da İstanbul'da pilot uygulama olarak hayata geçirdiği, KKTC'dekiyle birlikte 107'ye ulaşan danışmanlık merkezlerinde, 12 yaş üzeri bireylere ve ailelerine bağımlılık sorunlarıyla ilgili psikososyal destek sağlanıyor.

İrem Demir  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Bağımlılığından kurtulmak isteyen yaklaşık 66 bin kişi YEDAM'ın kapısını çaldı

İstanbul

Yeşilay'ın 2016'da İstanbul'da pilot uygulama olarak hayata geçirdiği, KKTC'dekiyle birlikte 107'ye ulaşan danışmanlık merkezlerine başvuran yaklaşık 66 bin kişi, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak için yardım istedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansının "2014 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında alınan hibe desteğiyle hayata geçirildi.

YEDAM, 2015'te İstanbul'da kurduğu ilk çağrı merkezi üzerinden danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Yüz yüze görüşme hizmetleri ise 2016'da Üsküdar'da pilot olarak uygulamaya konuldu. Bu şekilde Türkiye'ye özgü bağımlılık psikososyal destek modeli oluşturmak amacıyla ilk adım atıldı.

Merkezlerin sayısı yıllar içinde, Türkiye'de 81 il ve KKTC'de olmak üzere toplamda 107'ye ulaştı. Psikologlar, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler uzmanlarının görev yaptığı merkezlerde, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da bırakma süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 12 yaş ve üzerindeki kişiler tedaviye yönlendiriliyor.

Bırakma ve arınma sürecinde bağımlılığından kurtulmak isteyenlere gizlilik esasına bağlı kalınarak ücretsiz psikososyal destek verilen merkezlerde, danışanların bağımlılıkla başa çıkma sürecine rehberlik ediliyor.

Danışanların evleri ziyaret edilip süreç takip ediliyor

Merkezlerde danışmanlık hizmeti kapsamında, ilk olarak bireylerin bağımlılık düzeyleri tespit ediliyor. Bağımlılıktan kurtulma noktasında bireylere yardımcı olunurken, bağımlılığa eşlik eden öfke kontrolsüzlüğü ve kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşayanlara da psikolojik destek sağlanıyor.

Bağımlılıkla mücadele eden kişilerin ailelerine de onlara nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bilgi verilirken, danışanların evleri ziyaret edilip süreç takip ediliyor.

Merkezlerde, danışanlara verilen sosyal destek kapsamında sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi gibi sorunların giderilmesine yönelik farklı kurumlarla da işbirliği yapılıyor.

Bunların yanı sıra YEDAM atölyelerinde bireylerin sosyal yaşama uyumunu artırmak amacıyla meslek edindirme kursları da veriliyor. Grafik tasarım, gastronomi, bitki, resim, el sanatları ile spor ve sağlıklı yaşam seçeneklerinin yer aldığı atölyeler, bireyin bağımlılıktan kurtulma sürecine destek veriyor.

26 bin aileye de destek verildi

Yeşilay'ın verilerine göre, merkezlerin açıldığı Ocak 2016'dan 3 Şubat'a kadar geçen sürede bağımlılıktan kurtulmak isteyen 1 milyon 322 bin 216 kişi, "115 YEDAM" danışma hattını arayarak bilgi aldı.

Sigara ve tütün bağımlılığı kapsamında 19 bin 298, alkol ile madde bağımlılığı için 27 bin 484, kumar bağımlılığı kapsamında 15 bin 670, teknoloji bağımlılığı kapsamında 3 bin 209 olmak üzere toplamda 65 bin 661 kişi de destek almak amacıyla merkezlere başvurdu.

Destek için merkezlere başvuran aile sayısı ise 26 bin 402 oldu.

Merkezlerdeki atölyelere de 4 bin 858 kişi katılırken, toplamda 4 bin 853 sosyal etkinlik gerçekleştirildi.

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