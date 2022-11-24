Dolar
18.63
Euro
19.39
Altın
1,756.86
ETH/USDT
1,194.10
BTC/USDT
16,550.00
BIST 100
4,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Düzce Kent Merkezinde kurulan çadırkentten yayındayız.
logo
Sağlık

Avrupa İlaç Kurumu: Kovid-19 salgınının devam ettiğini düşünüyoruz

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19 salgınının bitmediğini, kış aylarının gelmesiyle vakalarda artış olabileceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.11.2022
Avrupa İlaç Kurumu: Kovid-19 salgınının devam ettiğini düşünüyoruz

Brüksel

EMA yetkilileri, Kovid-19 salgınındaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, son aylarda Avrupa genelinde Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış görmediklerini belirterek, "Ancak soğuk kış aylarıyla bu çok hızlı değişebilir. Virüs evrimini sürdürüyor. BQ11 gibi alt varyantlar artıyor ve Omicron BA5'in yerine geçiyor." dedi.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılamalarda yavaşlama olduğunu vurgulayan Cavaleri, AB genelinde en çok risk altında bulunan kişilerde takviye aşı yaptıranların oranının yüzde 29'la hayal kırıklığı yaratan bir oran olduğunu söyledi.

Cavaleri, "Gelecek haftalarda hastaneye yatış sayılarının artmaması için ileri yaşlardakilerle bağışıklık sistemi zayıf olan veya olabilecek kişilerin aşılanması önemli." diye konuştu.

Salgın devam ediyor

EMA'nın Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup da Kovid-19'a sebep olan virüsün hala yaygın şekilde dolaştığını dile getirdi.

Özellikle aşılanmamış kırılgan durumdaki kişiler arasında virüsün yayılma potansiyeli bulunduğunun altını çizen Thirstrup, şöyle devam etti:

"Salgının hala devam ettiğini düşünüyoruz. Avrupa'da virüsün bir derece kontrol altına alınması aşamasına yakınız. Ancak küresel toplumun bir parçası olduğunu da unutmamalıyız. Kısıtlamaları kaldırdığınızda veya aşılamalar azaldığında salgın yeniden büyüyecektir. O nedenle şu mesajı yeniden vurguluyoruz. Özellikle kırılgan toplum grupları içindeyseniz aşılanmalısınız, aşılandıysanız takviye aşınızı olmalısınız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
Artvin'de 7 kestane "anıt ağaç" olarak tescillendi
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktarıldı
Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlara yemek ikramı yapılıyor
Ardahan'da 1877'de Rusların yıktığı köprünün yerine yenisi yapıldı

Benzer haberler

Avrupa İlaç Kurumu: Kovid-19 salgınının devam ettiğini düşünüyoruz

Avrupa İlaç Kurumu: Kovid-19 salgınının devam ettiğini düşünüyoruz

Çin, yeniden Kovid-19 sınavıyla karşı karşıya

Çin'de iPhone fabrikasının işçileri, karantinayı ve ertelenen ödemeleri protesto etti

Uzun süreli Kovid-19 sinir sistemini etkileyen ağrılara sebep oluyor

Uzun süreli Kovid-19 sinir sistemini etkileyen ağrılara sebep oluyor
DSÖ, gelecekte salgınlara neden olabilecek patojenlerin listesini belirleyecek

DSÖ, gelecekte salgınlara neden olabilecek patojenlerin listesini belirleyecek
Pekin'de artan vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

Pekin'de artan vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet