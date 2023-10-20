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Sağlık

Araştırmacılar: İnme kaynaklı ölümler 2050 yılına kadar yüzde 50 artış gösterecek

Araştırmacılar, inme (felç) kaynaklı ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 50 artış göstererek yılda yaklaşık 10 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olacağı öngörüsünde bulundu.

Burak Dağ  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Araştırmacılar: İnme kaynaklı ölümler 2050 yılına kadar yüzde 50 artış gösterecek Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

The Washington Post gazetesinin haberine göre, Dünya İnme Organizasyonu (World Stroke Organization) çatısı altında bir araya gelen bir grup uluslararası araştırmacı, inme kaynaklı ölümlerdeki artış ve nedenlerini araştırdı.

Sonuçları Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada, inme kaynaklı ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağı ve yılda ortalama 9,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olacağı tahmin edildi.

Araştırmada, inmenin dünyanın her bölgesinde görülmesine karşın söz konusu sağlık sorunundan kaynaklı ölümlerin yüzde 86'sının düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıca, 55 yaş altı inme geçiren bireylerin sayısının giderek arttığı da belirtildi.

Araştırmada, inme kaynaklı ölümlerin daha fazla olmasının, sağlık bakım kaynaklarının eşitsiz dağılımı, önleme programlarının eksikliği ve yaşam tarzı gibi faktörlerden kaynaklandığının altı çizildi.

Dünya genelinde 2017 yılında inme tedavisi için 891 milyar dolar harcandığı belirtilen araştırmada, 2050 yılında yaklaşık 2,31 trilyon dolar harcanacağı öngörüldü.

Araştırmada, inme kaynaklı ölümlerin durdurulması adına farkındalık kampanyaları düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Dünya çapında ölüm nedenleri arasında inme 2’inci sırada yer alırken ve her yıl milyonlarca kişi söz konusu sağlık sorunu nedeniyle sakat kalmakta, demans ve diğer sağlık sorunlarıyla yüzleşiyor.

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